Praktycznie wszystko na jego profilu wygląda jak trolling. Łącznie z opisem "Jestem racjonalny i dlatego wierzę w Boga Sympatyk PIS, ekspert do spraw politycznych i społecznych. Lewactwa nie toleruję" i kiczowate zdjęciem z papieżem Janem Pawłem II. Lewica jest oburzona, ale nie do końca, bo to przecież pasuje im do stereotypu "typowego prawaka". Tymczasem autor tego profilu śmieje się do monitora. Zarówno, gdy czyta posty wściekłych Julek z Twittera i konserwatystów, którzy mu biją brawo.