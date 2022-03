"Idi na hui" stało się już hasłem sprzeciwu, wykrzykiwanym na protestach, widocznym na ścianach budynków, koszulkach, transparentach, banerach i billboardach, wykorzystywanym w najnowszej sztuce. "Idi na hui" to słowa skierowane wprost do Władimira Putina i popierających go Rosjan. To antywojenny manifest, który widujemy i słyszymy coraz częściej. Teraz do swoich nowych numerów wpletli go polscy muzycy - punkowy zespół Dezerter i raper Tede.