Paulo Coelho bredzi o "rusofobii". Jesteście zaskoczeni, że grafoman plecie głupoty?

Duża część cywilizowanego świata od kilkudziesięciu dni toczy informacyjną walkę z Rosją, jej propagandą i wynajętymi trollami. W tego typu sytuacjach na przestrzeni wieku zawsze ni z tego, ni owego na horyzoncie pojawiali się pożyteczni idioci, którzy nie wyłapują różnicy między czasem wojny i czasem pokoju. Tacy jak Paulo Coelho. Autor "Alchemika", czyli jednego z największych światowych bestsellerów zabłysnął niedawno na Twitterze kolejną grafomańską złotą myślą. Tym razem jednak na tematy polityczne.



Brazylijski pisarz opublikował wpis, w którym wprost stwierdził, że "ukraiński kryzys jest wygodną wymówką dla rusofobii". Jedno zdanie wystarczyło do poruszenia ponad 10 tys. osób, ale trudno się temu dziwić. Długo można by bowiem wymieniać wszystkie rzeczy, które są niewłaściwe z tym wpisem. Określenie wywołanej przez Rosję wojny "ukraińskim kryzysem", przedstawienie jej jako co "wygodnego" dla kogokolwiek i ustawienie Rosjan w roli ofiar - wszystko to brzmi po prostu szaleńczo w obecnych okolicznościach. Dlatego tweet szybko wywołał bardzo mocną reakcję.