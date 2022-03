Wbiła na antenę rosyjskich wiadomości, została bohaterką i zniknęła. Jej przekaz był jasny

Podziękowania płyną do niej z całego świata. Ludzie piszą, że jest bohaterką, "Brave heartem" (czyli "walecznym sercem"), powinna zostać następnym prezydentem Rosji, "potrzebujemy więcej Marin, a wojna się skończy". Apelują też, by próbować dzwonić na policję i prokuraturę, by dowiedzieć się, co się z nią stało. Kobieta zaginęła bez wieści.