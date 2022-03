Sytuacja jest alarmująca - nie od dziś mówi się przecież o wzmożonych działaniach dezinformacyjnych w social mediach. Chodzi o prorosyjskie wpisy i komentarze dotyczące działań wojsk rosyjskich na granicy Polski z Ukrainą. Cel jest prosty - chodzi o wywołanie paniki. W przestrzeni polskich mediów społecznościowych ma obecnie aktywnie działać już około 10 tys. kont dystrybuujących dezinformacje.



Zastraszanie ma odwieść Polaków od tak aktywnej pomocy ukraińskim uchodźcom wojennym. Instagramowe konta mają siać panikę i niechęć do Ukraińców w komentarzach największych influencerów i dzięki ich zasięgom dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, z których wielu może potraktować je poważnie i podać dalej.



Przypominamy, że w niedzielę w nocy Instagram zaczął być blokowany przez największych rosyjskich dostawców Internetu - do tej pory był to trzeci najpopularniejszy serwis społecznościowy w Federacji Rosyjskiej, z którego miało korzystać ok. 59 proc. obywateli. Oficjalnie władze Rosji uznały, że firma Meta przyzwala na mowę nienawiści wobec wszystkich Rosjan.