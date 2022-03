Kaczor Donald powinien dziś śnić o Rosji tak jak kiedyś o nazistowskich Niemczech

Amerykanie mieli kiedyś jaja. Nie patyczkowali się z dyktatorami wywołującymi wojny. W 1940 roku Charlie Chaplin wyśmiewał Adolfa Hitlera w "Dyktatorze", a kilka lat później Kaczor Donald z właściwą sobie niezdarnością i prześmiewczym humorem śnił o nazistowskich Niemczech, aby po przebudzeniu odetchnąć z ulgą, że jest obywatelem USA.



"Der Fuehrer's Face" powstało w 1942 roku (wypuszczono go 1 stycznia 1943 roku), jako wkład Walta Disneya w budowanie amerykańskiej propagandy antynazistowskiej. W krótkometrażowej animacji obserwujemy, jak to Kaczor Donald składa pozdrowienia przywódcom Osi, zakłada niemiecki mundur, a potem idzie do fabryki militarnej, gdzie w ramach niewolniczej pracy dokręca zapalniki pociskom. Jedyną chwilą wytchnienia naszego bohatera są "wakacje", kiedy to może sobie popatrzeć na górki krajobraz. Nie może się jednak nacieszyć pokazanym mu obrazkiem, bo zaraz musi wracać do roboty i heilowania. Toż to prawdziwy koszmar.