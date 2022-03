Będzie się działo w HBO Max" w marcu. Do serwisu wleci "DMZ" i głośny dokument o Evan Rachel Wood

Jeśli po premierze HBO Max ktoś zastanawiał się, co może obejrzeć na nowej platformie, był skazany na szukanie interesujących go produkcji na własną rękę. Nie dostaliśmy bowiem oficjalnej listy premier serwisu na marzec. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, jakich nowości w usłudze możemy spodziewać się do końca miesiąca. I zdecydowanie jest na co czekać.