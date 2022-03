"Lakers: Dynastia zwycięzców" to nie tylko produkcja aktorska, jest też pełna fabularnych skrótów, postaci połączonych z kilku realnych odpowiedników czy zachowujących się zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Bazą dla serialu jest książka "Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" autorstwa Jeffa Pearlmana, ale jego twórcy nie trzymają się jakoś desperacko faktów. Z pewnością odrzuci to część odbiorców szukających czegoś bliższego prawdziwej historii.



Zapewniam was jednak, że ta jedna kwestia w żaden sposób nie dyskwalifikuje "Lakers: Dynastia zwycięzców" jako fenomenalnego serialu sportowego. Duża w tym zasługa świetnie dopasowanego castingu. Największą gwiazdą produkcji jest John C. Reilly jako Jerry Buss. Amerykański aktor potwierdza swoją klasę i olbrzymi talent właściwie w każdej scenie. A ponieważ w obsadzie towarzyszą mu takie sławy jak Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Brett Cullen, Adrien Brody, Jason Segel i Gillian Jacobs, to nawet jego nieobecność na ekranie nie jest żadnym problemem. Rolę Magica Johnsona otrzymał z kolei debiutant Quincy Isaaiah, który nieźle wciela się w - mającego równie wiele energii co wątpliwości - przyszłego gwiazdora NBA.