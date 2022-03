Emma Watson to Hermiona z krwi i kości. Fani "Harry'ego Pottera" wychwalają ją za kpiny z J.K. Rowling

Najnowsza odsłona afery wokół J.K. Rowling miała miejsce w niedzielny wieczór, gdy podczas rozdania nagród filmowych BAFTA na scenę weszła aktorka Emma Watson. Popularna aktorka w szczególny zareagowała na przedstawienie ją przez Rebel Wilson jako feministkę i czarownicę, co było oczywiście nawiązaniem do jej działalności społecznej i roli Hermiony Granger w filmach z serii "Harry Potter". Jakby nie do końca zgadzając się z tego typu opisem, w pierwszym zdaniu wygłoszonym do mikrofonu stwierdziła, że jest tam "dla wszystkich czarownic".



Powyższe zdanie zostało odebrane przez media i fanów serii o nastoletnim czarodzieju jako ewidentny przytyk wobec J.K. Rowling. Brytyjska pisarka należy bowiem do grupy skrajnych feministek (znanych jako TERF), które nie chcą utożsamiać się z osobami transpłciowymi identyfikującymi się jako kobiety. Rowling ma oczywiście prawo do własnych poglądów, ale niestety od bardzo dawna idzie o krok dalej. Otwarcie agituje przeciwko osobom transpłciowym i stosuje wobec nich nienawistny język, a wszystkich krytyków oskarża o seksizm i próby uciszania jej głosu. Wszystko to oczywiście bardzo słabo pasuje do artystki stojącej za takimi postaciami jak Albus Dumbledore, Hermiona Granger i Harry Potter.