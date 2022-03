Czy wolno się śmiać i bawić, gdy trwa wojna?

Sąsiadujący z twoją ojczyzną kraj zostaje zaatakowany. Najeźdźca nie przebiera w środkach - wiesz, że nie cofnie się przed niczym, choć na arenie międzynarodowej ucieka się do bezczelnych, oderwanych od rzeczywistości kłamstw i oszczerstw. Giną kolejni cywile; lista wojennych zbrodni staje się coraz dłuższa. Mieszkańcy napadniętych ziem uciekają w popłochu, szansę na ratunek i bezpieczeństwo dostrzegając właśnie w twojej ojczyźnie. Twoi rodacy wykazują się budującą postawą - na co dzień skłóceni, teraz tłumnie ruszają nieść pomoc, ramię w ramię. Transportują uchodźców, goszczą ich w swoich domach; zbierają, pakują i wysyłają odzież, robią zakupy, przesyłają pieniądze - i tak dalej, i tak dalej.



Atmosfera - zwłaszcza w pierwszych dniach po wybuchu wojny - jest, co tu dużo mówić, gęsta i przygnębiająca. Z oczywistych przyczyn. Ludzie mordowani są tuż za winklem, a my czujemy się bezradni - obserwujemy ich tragedię, staramy się pomóc tym, którzy zdołali przed wojną uciec, ale wszystkie te starania to przecież ciągle za mało. Odczuwamy też mniejszą lub większą trwogę, niepokojąc się o własny dom - nie wiemy, co przyniesie jutro. Czy aby na pewno jesteśmy bezpieczni? Czy można w ogóle mówić o poczytalności mordercy z Kremla?



Co więcej, kolejnym problemem stała się... rozrywka. No bo jak to - nasi sąsiedzi porzucają swoje domy, uciekają przed bombami i umierają, a my chrupiemy popcorn w kinie, pijemy piwko w barze i zaśmiewamy się z dowcipu znajomej? Czy to w ogóle wypada? Czy powinniśmy poddać się wyrzutom sumienia? A czy ich brak brak jest czymś niewłaściwym?



Idąc dalej - co z social mediami? Czy publikowanie treści rozrywkowych to wpadka? Czy powinniśmy pisać o czymś tak błahym? A może ci, którzy skrytykowali nagranie psiaka bawiącego się z kotem jako "wstyd, nie na miejscu, nie teraz!", mają rację i sieć powinna nam teraz służyć wyłącznie do pisania i repostowania tego, co najważniejsze - czyli związanego z wojną i pomocą?



Zresztą - w obliczu takich wydarzeń, wszystko inne może wydawać się... absolutnie nieistotne. Tak bardzo, że samo mówienie o - dajmy na to - ekscytujących kinowych premierach wiosny zdaje się ocierać o jakiś absurd. No bo kogo to teraz obchodzi? I czy w ogóle powinno kogoś obchodzić?