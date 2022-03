Putin odpowiada na sankcje Zachodu, jedną z ofiar jest "Świnka Peppa"

Jeszcze we wrześniu 2021 roku właściciel praw do animacji domagał się odszkodowania od rosyjskiego przedsiębiorcy, który narysował swoją wersję tytułowej świnki. Entertainment One żądało rekompensaty w wysokości 40 tys. rubli (dzisiaj to ok. 1,3 tys. zł). Sędzia postanowił jednak oddalić w końcu sprawę, powołując się na nieprzyjazne wobec Federacji Rosyjskiej działania obcych krajów.