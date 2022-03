HBO Max usuwa ponad 60 produkcji. Znikają niektóre filmy Disneya i Pixara

W HBO Max wciąż jeszcze można zachwycić się sceną otwierającą "Bękarty wojny". Potem bezproblemowo damy się ponieść kinu zemsty i zwariowanej, postmodernistycznej zabawie konwencją znaną nam dobrze z "Parszywej dwunastki". Jest to opowieść o oddziale specjalnym złożonym głównie z Amerykanów żydowskiego pochodzenia, którzy w czasie II wojny światowej zamierzają wymierzyć nazistom brutalną sprawiedliwość. Wszystko to podszyte jest czarnym humorem i najczystszą miłością do X muzy.



