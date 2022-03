Polacy obdarzyli HBO Max olbrzymim zaufaniem. Co serwis musi zrobić, żeby go nie stracić?

Skąd tak duże zaufanie do nowej platformy? WarnerMedia przecież nas nie rozpieszczało, bo musieliśmy czekać na debiut nowej platformy dużo dłużej niż zachodnia Europa. W teorii oczekiwania powinny być więc jeszcze większe a cierpliwość konsumentów już na wyczerpaniu. W pierwszych reakcjach Polaków na start HBO Max dostrzegam jednak olbrzymią siłę marki HBO. Ta stacja naprawdę kojarzy się nam z wysoką jakością i szacunkiem do widza. Tak, wszyscy narzekaliśmy na awaryjność HBO GO i dostępną tam ograniczoną jakość przesyłu. Mimo to każdy wracał jednak w objęcia tej firmy, bo wiedział, czego można się spodziewać po jej produkcjach.