J.K. Rowling zmasakrowana. To zdanie filmowej Hermiony mówi więcej niż setki hejterskich postów

Brytyjska pisarka dla wielu osób z hollywoodzkiego środowiska stała się w zeszłym roku absolutną persona non grata. Wszystko z powodu głoszonych przez J.K. Rowling transfobicznych opinii i skrajnie prawicowego hejtu, przez który odżegnali się od niej m.in. Emma Watson i Daniel Radcliffe. Co prawda nie wszyscy aktorzy z obsady filmów o Harrym Potterze byli równie szybcy w krytyce autorki, bo choćby Rupert Grint niedawno nazwał ją swoją "cioteczką", ale Rowling niezaprzeczalnie mocno straciła na popularności.



Wciąż wierna jej garstka fanów "Harry'ego Pottera" jest zresztą tak zdesperowana, że publicznie świętuje nawet takie sytuacje jak zwycięstwo pisarki w fikcyjnym konkursie popularności. Niezaprzeczalnie więcej osób czerpie tymczasem satysfakcję z każdej kpiny płynącej w stronę J.K. Rowling. Widać to wyraźnie po reakcjach na zdanie rzucone przez Emmę Watson w trakcie wczorajszego rozdania nagród BAFTA. Popularna aktorka dostąpiła zaszczytu wręczenia statuetki dla najlepszego brytyjskiego filmu, więc przed wejściem na scenę została zapowiedziana na scenę przez Rebel Wilson jako "zdeklarowana feministka, o której wszyscy wiemy, że jest wiedźmą".