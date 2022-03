"Krakowskie potwory" i "Projekt Adam". Co pojawia się, a co znika z Netfliksa?

Nowości Netfliksa w mijającym tygodniu nie brakowało. W końcu na platformie pojawił się wyczekiwany "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem. Jeśli natomiast ktoś przegapił w kinach biografię Kaliny Jędrusik, dzięki dostępowi do serwisu mógł nadrobić zaległości. A skoro "Bo we mnie jest seks" już was rozpaliło, to szykujcie się na kolejną porcję gorących filmów i seriali, które już ustawiają się w kolejce do biblioteki usługi.