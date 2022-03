Gdy pojawia się u boku innych superbohaterów, to przeważnie wypada jak niezbyt interesująca podróbka Batmana. W rzeczywistości jest zaś kimś o wiele, wiele bardziej fascynującym, co doskonale obrazują tomy w całości poświęcone właśnie Markowi Spectorowi. Jednym z najlepszych jest "Moon Knight" autorstwa Jeffa Lemire'a i Grega Smallwooda wydany w Polsce w 2020 roku, Jeżeli więc serial Disney+ podąży tą samą ścieżką, co komiksy poświęcone bohaterowi nazywanemu niekiedy Pięścią Khonshu, to akurat nie będziemy mieć raczej powodów do narzekania.