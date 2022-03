W 2015 media pisały o tym, że został zwolniony z filmu Woody'ego Allena "Śmietanka towarzyska", bo nie mógł zapamiętać swoich linii dialogowych. Portal "OK!" doniósł w styczniu, że miał podobne problemy na planie "Glass" z 2019 roku - ponoć właśnie dlatego w większości scen jest zakapturzony, by mógł go zastąpić dubler. Miał też sprzedać swoją posiadłość w Nowym Jorku, by być stale z dziećmi i żoną Emmę Heming Willis. To wszystko jednak wciąż tylko niepotwierdzone plotki.