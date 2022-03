Przez jakiś czas zdawało się, że "Reacherowi" na Amazon Prime Video żaden inny tytuł nie może zagrozić. W zeszłym tygodniu z pierwszego miejsca listy najpopularniejszych w Polsce tytułów dostępnych na platformie zdetronizował go "Picard". Nie trwało to długo i adaptacja prozy Lee Childa wróciła na najwyższy stopień podium. Teraz produkcja z pewnością czuje na swej szyi oddech animowanego spin-offu "The Boys", czyli "Diabolical".