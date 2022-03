W kinach film Pixara i oscarowy "Drive My Car" dla fanów "Parasite". Te nowości zrobią ci weekend

Polskie kina poszerzyły się wczoraj łącznie o pięć pełnometrażowych produkcji: "To nie wypanda", "Drive My Car", "Red Rocket", "Bunkier strachu" i "Najgorszy człowiek na świecie". Dwa z wymienionych dzieł to mocni kandydaci do tegorocznych Oscarów, a przecież na liście znajdziemy też najświeższy film Pixara. Jeżeli jednak nie będziecie mieli w ten weekend ochoty iść do lokalnego kina czy multipleksu, to nie musicie obawiać się nudnej soboty i niedzieli. O swoich widzów zadbały też serwisy VOD i stacje telewizyjne.