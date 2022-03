Panikują, że paliwo jest już droższe niż w "Jestem legendą". Jest źle, ale nie szykujcie się jeszcze na koniec świata

Wszystkie te wartości są oczywiście o wiele niższe niż ceny widoczne w "Jestem legendą". Nie zmienia to oczywiście faktu, że w niektórych miejscach USA kierowcy mierzą się już z podwyżkami sięgającymi ponad 6 dolarów za litr. Warto natomiast dodać, że do końca świata znanego z filmu Francisa Lawrence'a i powieści Richarda Mathesona doszło na skutek olbrzymiej pandemii groźnego wirusa, w wyniku której zmarło 99 procent ziemskiej populacji. Pozostały przy życiu procent zamienił się zaś w wampiryczne istoty polujące na garstkę ocalałych. Nie sposób tego porównać nawet do trudnej dla nas wszystkich pandemii koronawirusa. Co tylko potwierdza, że lepiej nie opierać swojej wiedzy wyłącznie na krążących po sieci memach.