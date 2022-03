Start HBO Max podzielił Polaków. Co już się udało, a co jeszcze przed serwisem?

W Polsce nie brakowało przez lata zadeklarowanych zwolenników HBO GO, ale nawet najwięksi fani serwisu od czasu do czasu narzekali na jego aplikacje: mobilną i na smart TV. W obu przypadkach mieliśmy niestety do czynienia z narzędziem bardzo awaryjnym, często zacinającym się i niewygodnym w obsłudze. Oferowana jakość wideo i dźwięku była zdecydowanie niższa niż u konkurentów, a rozmaite ułatwienia (takie jak np. oglądanie offline) HBO GO zawsze wprowadzało ze sporym opóźnieniem. HBO Max z miejsca zaoferowało lepsze i znacznie płynniej działające aplikacje, które pozwalają m.in. na tworzenie osobnych profili, oglądanie na trzech urządzeniach jednocześnie i łatwe pobieranie produkcji.