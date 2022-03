"Sługa narodu" z Zełenskim to coś więcej niż prorocza ciekawostka. To świetny serial

Serial "Sługa narodu" opowiada o perypetiach niejakiego Wasilija Pietrowicza Gołobrodki (Zełenski), nauczyciela historii, który pewnego dnia wygłosił do swoich uczniów przemówienie - nie przebierając w słowach skrytykował ukraińską klasę polityczną i skorumpowanych oligarchów (co ciekawe - walkę z korupcją wśród nich Zełenski zapowiedział również podczas swojej prawdziwej kampanii). Jeden z licealistów nakręcił tę przemowę i wrzucił nagranie do sieci - materiał szybko zdobył sporą popularność, a Gołobrodko - sympatię rodaków. Nauczyciel wkrótce zasiadł na prezydenckim fotelu, z którego musiał stawić czoła między innymi - no właśnie - wspomnianym oligarchom.



W "Słudze narodu" każdy z najpotężniejszych oligarchów jest przekonany, że Gołobrodko musi być marionetką jednego z pozostałych - już ten motyw doskonale ilustruje poziom zgryźliwości i cierpkości serialu. Bo ta satyra to prawdziwy śmiech przez łzy - szczera, uczciwa i dość przyziemna (choć niepozbawiona absurdalnych wstawek) połajanka okraszona autentycznie zabawnym humorem (szczerze żałuję, że spora część z dowcipów ginie w tłumaczeniu). Co więcej: niezwykle egalitarna w duchu.



Serial pozwala spojrzeć na Ukrainę wyrwaną z kontekstu niszczycielskiej putinowskiej inwazji. Momentami "Sługa" sam zresztą staje się czymś na kształt listu miłosnego do kraju, który "w całości spadł na barki Wasilija" - wbijając kolejne szpile twórcy podkreślają zarazem swoje głębokie przywiązanie do ukraińskich dowcipów, kaprysów, ciepła. Nie da się ukryć: serial Kiruszczenki bawi, jednocześnie łamiąc serce.



Poza tym - wciąga na poziomie przejrzystej, ale niepozbawionej przemyślanych wolt i wciągającej opowieści. Świetnie sprawdza się jako zgrabna i błyskotliwa ilustracja efektu sławy - tego, jak wpływa ona na ludzi i rzeczywistość dookoła osoby zdobywającej nagłą popularność i tytuł. "Sługa" jest też naprawdę fajnie zagrany - wrażliwy, niepewny, ale i czarujący zarazem Zełenski kradnie show, ale to oczywistość, o której wspominam jedynie z racji kronikarskiego obowiązku.



Poza tym jest coś fascynującego w obcowaniu z materiałem oferującym całkiem niezły sposób na lepsze zrozumienie politycznych korzeni i przekonań prawdziwego sługi narodu; serialem, który swego czasu dał asumpt do rozpoczęcia prawdziwej walki o lepszą Ukrainę. Ukrainę, która zaledwie kilka lat później stanęła w płomieniach.