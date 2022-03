Rosyjskie instagramerki rozwalają iPhony i szydzą z sankcji. Ukrainy bronią... dzieci oligarchów

Możliwe, że niektórzy Rosjanie bardziej stanowczo krytykowałoby wojnę prowadzoną przez Putina, ale się go najzwyczajniej w świecie boją. Tam się nikt nie patyczkuje z demonstracjami, które nie wychwalają władzy - tylko 6 marca aresztowano niemal 5000 osób biorących w antywojennych manifestacjach. Wiadomo, co się z nimi dalej stanie? Opozycjonista Aleksiej Nawalny już ponad rok siedzi za kratami. Za to my od dwóch tygodni przekonujemy się, że rosyjski dyktator jest bezwzględny i kompletnie nieobliczalny. Są jednak osoby, którym nawet on jest niestraszny - mowa tu o sławnych dzieciach bogatych i wpływowych rodziców.