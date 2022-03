Rosja wyłączy Instagrama. Nazywa firmę Zuckerberga "organizacją ekstremistyczną"

Rosja zablokowała Facebooka tydzień temu. W międzyczasie serwis również należący do Mety Marka Zuckerberga zmienił swoją politykę dotyczącą mowy nienawiści. Przynajmniej jeśli chodzi o Władimira Putina i jego żołnierzy. Można spokojnie napisać "śmierć rosyjskiemu najeźdźcy" i nie wyłapiemy za to bana, co do tej pory było nie do pomyślenia w tym serwisie. Ważne, że wyjątek nie dotyczy rosyjskich cywili, a post lub komentarz musi wyraźnie poruszać temat wojny w Ukrainie.