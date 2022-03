Prawda jest taka, że Disney raz za razem pakuje się w kolejne afery i dlatego trudno wierzyć w czyste intencje i szlachetne pobudki szefów korporacji. Wiele osób wciąż nie wybaczyło firmie jej kontaktów z chińskim reżimem i kręcenia zdjęć do "Mulan" na terenach, gdzie znajdują się obozy internowania dla Ujgurów. Podobnych sytuacji było zresztą więcej, co sprawiło, że w amerykańskiej satyrze Myszka Miki stała się symbolem bezwzględności i chciwości. Co więcej, wszystkie polubowne gesty w stronę Chińczyków na nic zdały się Disneyowi, gdy tamtejsza władza postanowiła zacieśnić kontrolę nad dystrybucją zachodniej popkultury. Od tego niemal żaden film wytwórni nie zadebiutował na największym po USA rynku w globalnym box office.