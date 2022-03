"Projekt Adam" to powrót do przeszłości, którego naprawdę potrzebujemy

"Projekt Adam" to najnowszy film science-fiction Netfliksa z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Nie zawodzi, ale też nie wnosi do gatunku nic nowego. To film, które jedzie ostro na nostalgii i nie powstydziłby się go Steven Spielberg czy Robert Zemeckis. Gdybym oglądał go, mając 12 lat, pewnie oszalałbym z radości. Mając prawie trzy razy tyle, też się nieźle bawiłem i choć na chwilę zapomniałem o tym, co się dzieje w Ukrainie.