Polacy już szukają żon i dziewic wśród Ukrainek. To obrzydliwe

Do Polski przybyło ponad milion uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed najazdem Rosji. Są to głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni zostali na froncie i ogólnie mają zakaz wyjazdu z kraju. Większości z nas nawet do głowy nie przyszło, by rozpatrywać tę informację w kategoriach matrymonialnych. Są jednak Polacy, wierzę, że stanowią zaledwie margines, dla których wojna to coś dobrego, bo w końcu dostaną szansę na znalezienie żony lub okazję do seksu.