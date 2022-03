HBO Max to ponad 100 filmów i seriali, których nie było w HBO GO. Co oglądać?

HBO Max zawitało do Polski, a my znamy już pełną listę ponad stu tytułów, które znajdziemy w bibliotece serwisu, a których nie oferowało swoim subskrybentom HBO GO. Przy okazji zamieszczamy też spis usuwanych filmów i seriali - w tym miesiącu zniknie ich ponad sześćdziesiąt. Co oglądać w HBO Max?