Polacy wrzucili na YouTube'a poradnik, jak sprawnie ukraść rosyjski czołg

Trwający ponad sześc minut film szczegółowo przedstawia, w jaki sposób można szybko i sprawnie przejąć czołg T-72 używany przez rosyjskie wojska. Na samym wstępie materiału podkreśla się przy tym, że nie służy on w żadnym razie propagowaniu wojny. Ma za to za zadanie pomóc w taki sposób, jaki jest możliwy autorom kanału, którzy mają łatwy dostęp do czołgów. A tym samym mogli stworzyć łatwy poradnik jego kradzieży. Nie byłoby to oczywiście możliwe bez ukraińskich napisów, ale na szczęście autorzy wideo pomyśleli o wszystkim. Za co są dosyć powszechnie chwaleni w komentarzach.



*Zdjęcie główne pochodzi z serwisu YouTube.