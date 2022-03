Świetny wynik finansowy filmu "Batman" chyba nie przekonał wytwórni Warner Brothers, że pandemia jest już za nami i kina wróciły do życia. Skąd taki wniosek? Jedno z najważniejszych hollywoodzkich studiów filmowych niespodziewanie podjęło dzisiaj oficjalnie decyzję o przesunięciu premiery większości swoich nadchodzących hitów. Tylko w jednym przypadku mamy do czynienia z wcześniejszych debiutem. Oprócz tego na liście widnieją same opóźnienia i to poważne.



Jeszcze niecały miesiąc temu DC chwaliło się w specjalnym zwiastunie czterema głośnymi produkcjami na 2022 rok. Teraz wychodzi zaś na to, że z tego grona do grudnia obejrzymy tylko dwa tytuły. Pierwszy z nich, czyli wspomniany "Batman", trafił do kin w zeszłym tygodniu. Na drugi poczekamy zaś trzy miesiące dłużej, niż pierwotnie zakładaliśmy. Jak podaje portal Variety, źródłem opóźnień są problemy związane z dodaniem do produkcji komputerowo generowanych efektów specjalnych w dobie pandemii koronawirusa. Podanie takiej wiadomości mniej niż tydzień po premierze "Batmana" wydaje się jednak bardzo dziwnym momentem.