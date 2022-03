Teaser "Obi-Wana" wywołuje ciary jak stąd do rubieży galaktyki

"Obi-Wan Kenobi" to nadchodzący wielkimi niczym AT-AT krokami serial Disney+. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu produkcji z uniwersum "Gwiezdnych wojen", a niedługo później i teaser. Wszystkie znaki na niebie, ziemi i YouTube pokazują, że to będzie jedna z najgłośniejszych produkcji tego roku - nie tylko w fandomie.