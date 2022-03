Voldemort Putin już nie straszy ze ściany w Poznaniu. Został pokonany przez Harry'ego Zełenskiego

Historię Harry'ego Pottera i jego nemezis każdy z nas dobrze zna i rozumie analogię. W oczy szczególnie rzuca się znaczek na czole podobizny Zełenskiego. W oryginale była to blizna w kształcie błyskawicy, która powstała na skutek rzucenia zabójczego zaklęcia (Avada Kedavra) przez Voldemorta. Lord zabił przy tym rodziców Pottera, a mały czarodziej przeżył dzięki matce, która poświęciła życie, by go chronić. Uratowało go coś silniejszego niż najpotężniejszy czar: miłość.