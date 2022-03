Rosjanie chcieli pozbyć się HBO za "Czarnobyl" i się pozbyli. Największe telewizje wycofują się z Rosji

Kilka dni po tym jak do Polski trafiło HBO Max, Rosja traci dostęp do linearnego HBO i całej gamy kolejnych popularnych kanałów telewizyjnych. Trudno sobie wyobrazić lepsze podsumowanie słuszności obranej przez Polskę drogi w stronę Zachodu zamiast Wschodu. Inwazja na Ukrainę już kosztowała Rosję rozmaite widowiska sportowe i największe premiery kinowe, a to był dopiero początek sankcji. Na początku tygodnia na czas nieokreślony z największego kraju na świecie wycofał się Netflix, a teraz dołączają do niego kolejni amerykańscy giganci.



Jak podaje portal Hollywood Reporter, wieści o oficjalnym bojkocie Rosji przekazały właśnie firmy Discovery, WarnerMedia i Amazon. Pierwsza z nich zapowiedziała zawieszenie działalności piętnastu różnych stacji, wśród których znajdziemy m.in. Eurosport, Animal Planet, TLC i HGTV. Według amerykańskich mediów prawnicy Discovery szukają także możliwych ścieżek prowadzących do zerwania umowy z największym rosyjskim nadawcą telewizyjnym Natsionalnaya Media Gruppa. WarnerMedia i Amazon poszły z kolei jeszcze o krok dalej.