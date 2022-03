Najlepsze seriale Max Originals, które obejrzysz w Polsce w HBO Max

Ostatni film Jamesa Gunna "Legion samobójców. The Suicide Squad" nie zrobił wielkiego wrażenia na kinowej widowni, ale i tak doczekał się własnego spin-offa. Wszystko wskazuje zaś, że serial "Peacemaker" to dzieło lepsze od obu filmów poświęconych grupie superzłoczyńców zmuszonych do działania dla amerykańskiego rządu. Produkcja opowiada o działaniach tytułowego bohatera (granego przez Johna Cenę), który nie cofnie się przed niczym, by zabezpieczyć swój kraj. Zrobi to choćby miał wymordować wszystkich stojących na swojej drodze.



Średnia: 8,5