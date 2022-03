George R.R. Martin zdradził wiele nowych szczegółów dotyczących spin-offów "Gry o tron". A co z "Wichrami zimy"?

Jak się sprawy mają w temacie spin-offów "Gry o tron"? Autor książkowego pierwowzoru, George R.R. Martin, postanowił zaktualizować naszą wiedzę za pośrednictwem swojego bloga. Dowiedzieliśmy się między innymi, że jest mocno zaangażowany w nową serię (okej, to nic zaskakującego) i poznaliśmy kolejne szczegóły dotyczące innych projektów od HBO. Wygląda na to, że choć zamówienie poszczególnych seriali nie jest jeszcze stuprocentowo pewne (co podkreślał Casey Bloys, dyrektor programowy HBO), wstępne prace nieprzerwanie trwają. "Ród smoka" za rogiem - na co jeszcze czekamy?