"Wyjazd na weekend" to podróż, która zmienia się w koszmar. Również dla widza

Co więcej, reżyserka Kim Farrant nie potrafiła zbudować atmosfery tajemnicy i niebezpieczeństwa, o napięciu nie wspominając. Pozbawiona bardziej skomplikowanych psychologicznych wymiarów opowieść zabiera nas to czyściutkiego, słonecznego, wakacyjnego Splitu - scenografia i aspekty techniczne niczym nie sugerują spirali intryg, w którą mieliśmy zostać wciągnięci. I trochę się to ze sobą gryzie.



Czy "Wyjazd na weekend" to dobry materiał na niezobowiązujący, niewymagający, ale w miarę zajmujący seans? Podobno tak. Mnie, zamiast rozrywki, zafundował zmęczenie. To jedna z tych filmowych zagadek, w których główna intryga okazuje się koniec końców być niewybaczalnie banalna; leniwi twórcy - zamiast ją rozbudować - woleli wielokrotnie przerzucać podejrzenia z jednej postaci na kolejną (z często komicznym skutkiem). Ostatecznie nikt nie natrudził się na tyle, by choć jedna z tajemnic okazała się "czymś więcej" - zbudowanym z porozrzucanych w fabule puzzli. Niestety, kolejne wolty nie mają nic wspólnego ze skrupulatnie budowaną intrygą, zawartymi w pierwszych aktach informacjami i wskazówkami - służą jedynie zdezorientowaniu widza za pomocą najtańszych chwytów. Słabo.



"Wyjazd na weekend" obejrzycie na Netflix Polska.