Ruskie trolle podszywają się pod polskie miasta na Instagramie. I szczują na Ukrainę

Jest to tak grubymi nićmi szyte, że trzeba być naprawdę naiwnym, by się na to nabrać, ale po pierwsze: nie takie baity ludzie łykali, a po drugie: mamy dowód na to, że Rosjanie są coraz bardziej perfidni, ale Polacy są sprytniejsi. Jeden z internautów "podszył się" pod podszyw - wysłał prośbę o przypomnienie hasła do profili miast z "online" w tytule.



Instagram poinformował, że linki do odzyskania kont zostały wysłane na dane adresy mailowe. Były co prawda zaszyfrowane i różne, ale miały cechę wspólną. Jest nią wymowne ".ru" na koniec domeny. Raczej nikt z polskiego urzędu miejskiego nie zakładałby konta z rosyjskiego maila.