Biblioteka Netfliksa to setki tytułów do wyboru. Teoretycznie algorytm podpowiada nam, jak procentowo dana produkcja pasuje do naszych upodobań. W praktyce bywa z tym różnie i niekoniecznie jest to rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Jak z tego gąszczu wybrać szybko i sprawnie odpowiednie produkcje? Tu pojawia się problem i nie jest on związany tylko z tym, że zarówno Netflix jak i HBO GO powinny popracować nad swoimi wyszukiwarkami... Chodzi o coś więcej.