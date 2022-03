HBO Max nareszcie dostępne. Szefowa firmy na Europę tłumaczy, dlaczego musieliśmy czekać

Portale streamingowe zanotowały spory wzrost w trakcie pierwszego okresu pandemii koronawirusa. Jaką macie strategię na to, by zatrzymać te osoby online już po jej zakończeniu?



Pandemia faktycznie miała wpływ na to, w jaki sposób ludzie "spożywają" treści. W niektórych krajach dało się to odczuć bardziej niż w innych. Powiedziałabym natomiast, że odnosiliśmy sukcesy jeszcze przed wybuchem pandemii. Największym wyzwaniem obecnie jest uświadomienie sobie, że ludzie zwracają większą uwagę na to, w jaki sposób korzystają ze swojego czasu. Z powodu lockdownów bardziej ciągnie ich na zewnątrz, gdzie mogą spotykać się z przyjaciółmi. Gdy jednak mają trochę czasu dla siebie i na odrobinę relaksu, to pragną całkowitej swobody wyboru tego, co będą oglądać. Nie chcą tracić minut na poszukiwanie czegoś do obejrzenia. Czas to pieniądz. Dlatego streaming rósł w tym okresie. Ludzie potrzebują elastyczności, a my chcemy im ją dać.