HBO GO zmienia się w HBO Max. Wszystko, co musicie wiedzieć o nowej usłudze

To już dziś. 8 marca - dokładnie w Dzień Kobiet 2022 roku, dzieje się to, na co wszyscy od dawna czekaliśmy. Oto HBO GO zmienia się w HBO Max. Uzasadnione więc wydają się pytania czym nowa usługa będzie się różniła od swojej starszej wersji? Jak uzyskać do niej dostęp? Ile kosztuje subskrypcja? A, co chyba najważniejsze, jakie filmy i seriale możemy na niej oglądać?