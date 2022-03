HBO Max już w Polsce. Jakie filmy otrzymaliśmy na start usługi?

W zeszłym roku nie było chyba lepszej produkcji, a horroru to na pewno. James Wan bawi się tu w kino grozy jak nikt inny. Jest niczym dzieciak w wypożyczalni VHS. który postanawia zrobić własny film. Podkrada pomysły z ulubionych tytułów i łączy je nowoczesną formułą. Jeśli fabuła nie przypadnie wam do gustu, to uwiedzie was sposób opowiadania.



Film dostępny w HBO Max.