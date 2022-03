Wszystko, co musicie wiedzieć o HBO Max w jednym miejscu. Odpowiadamy na dręczące was pytania dotyczące usługi, która dzisiaj zadebiutowała w Polsce. Dowiecie się więc m.in. co z waszym kontem w HBO GO, jaka jest cena subskrypcji, jak skorzystać z promocji i co oglądać w serwisie.