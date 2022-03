Jak zmienić HBO GO na HBO Max? To proste!

Jeśli posiadaliście konto w HBO GO, to… nie musicie robić właściwie nic, bo wasze subskrypcje zostały przeniesione do nowej wersji serwisu automatycznie. Trzeba zalogować się swoimi starymi danymi w nowej aplikacji (tak, telewizory i urządzenia mobilne wymagają pobrania aplikacji HBO Max) lub przeglądarce pod tym adresem. W przypadku telewizorów z Android TV/Google TV albo smartfonów z Androidem - szukamy apki w sklepie Play. W przypadku iPhone'ów, iPadów i Apple TV - w App Store.



A zatem: dotychczasowi użytkownicy HBO GO, subskrybujący serwis bezpośrednio, zostają automatycznie przeniesieni do HBO Max, a cena ich subskrypcji od dzisiaj będzie wynosić jedynie 19,99 zł miesięcznie. To dzięki ofercie specjalnej przygotowanej na start (oferta zniżkowa jest dostępna także dla nowych subskrybentów, którzy skorzystają z niej do 31 marca włącznie).



Jak sprawa wygląda w przypadku dostępu do pakietu HBO za pośrednictwem innego serwisu? Poszczególni operatorzy powinni się już z wami skontaktować. Abonenci Canal+ z dotychczasowym dostępem do HBO GO zostali automatycznie przeniesieni do HBO Max (nie zmieniła się też cena usługi). Tak samo w przypadku Polsat Box i Polsat Box Go. Tymczasem w sieci kablowej Vectra opłata za HBO Max ma nie przekroczyć 24,99 zł miesięcznie.