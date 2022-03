"Winter on Fire" nie dotyczy bezpośrednio wojny w Ukrainie. Dokument opowiada o krwawych protestach rozpoczętych w 2013 roku. Film pokazuje, jak to pokojowa studencka demonstracja zamieniła się w brutalną walkę o prawa obywatelskie i niezależność od Rosji. Produkcja ta była nominowana do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Od dawna dostępna jest na Netfliksie, a teraz możecie ją obejrzeć nawet nie posiadając konta w serwisie. W całości dostępna jest bowiem na YouTubie.