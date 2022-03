"Układanka" zaczyna się całkiem nieźle. Niestety tylko zaczyna

Andy (Bella Heathcote) kończy 30 lat. Właśnie spotkała się z matką, Laurą (Toni Collette) na lunch, jednak rozmowa nie należy do najprzyjemniejszych - młodsza bohaterka "Układanki" ewidentnie ma do swojej mamy mnóstwo żalu. Po chwili jeden z goszczących w knajpie mężczyzn dobywa pistoletu i zabija dwie inne kobiety. Zwraca też uwagę na Andy: jej uniform sprawia, że oprawca bierze ją za policjantkę. Wówczas niespodziewanie do akcji wkracza Laura, która w brutalny sposób pacyfikuje zabójcę.



Wkrótce o Laurze robi się głośno - cała sytuacja ściąga na nią niechcianą uwagę i odkrywa przed Andy istnienie mrocznych sekretów jej rodziny. Pod koniec pierwszego epizodu trzydziestolatka zostaje zmuszona do wyruszenia w podróż, by znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości matki.