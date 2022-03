Od kilku dni zachodnie media coraz intensywniej walczą z rosyjską propagandą w sieci i telewizji. Nie musieliśmy długo czekać, aż Kreml odpowie kontratakiem. Najpierw oskarżył Twittera i Facebooka o podżeganie do wojny, a teraz wprowadził prawo o fake newsach na temat wojska. To właśnie w wyniku tej decyzji stacja TVN w miniony weekend zdecydowała o wycofaniu z Moskwy swojego korespondenta Andrzeja Zauchę.



Nowe przepisy w piątek zatwierdziła wyższa izba rosyjskiego parlamentu Rada Federacji, a następnie w błyskawicznym trybie podpisał je Władimir Putin. Prawo zakłada szereg kar związanych z rozpowszechnianiem rzekomo fałszywych informacji na temat działań wojskowych w Ukrainie oraz za publiczne nawoływanie do nakładania na Rosję dalszych sankcji. Do trzech lat pozbawienia wolności grozi osobom, które przygotowały i szerzą "fake newsy" (czyli w tym wypadku oczywiście prawdziwe i potwierdzone wiadomości z frontu). Głoszenie ich za sprawą internetu lub grupy ludzi to już groźba od 5 do 10 lat więzienia. Najwyższa kara wisi zaś nad osobami, które rozpowszechniały "fałszywe" informacje mające w dodatku społecznie niebezpieczne skutki.