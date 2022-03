"Putin: historia rosyjskiego szpiega" to 3-częściowy brytyjski dokument o tym, skąd się tak naprawdę wziął Władimir Putin i jak doszedł do władzy. TVP już raz pokazało serial - w dniu ataku Rosji na Ukrainę. Teraz będziemy mogli go obejrzeć na antenie TVP2. Dziś pierwsza część. Kiedy kolejne?