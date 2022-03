Netflix usuwa się z Rosji przez wojnę z Ukrainą. Witamy w średniowieczu

Netflix i TikTok nie są pierwszymi firmami, które zdecydowały się na podobny krok. Atak na Ukrainę pociągnął za sobą niespotykaną do tej pory skalę zachodnich sankcji wymierzonych w Rosję, jej oligarchów, ale też zwykłych obywateli. Rosjanie nie mogą obecnie korzystać z usługi PayPal, a także z komercyjnych elementów na Facebooku. Podobnych blokad i sankcji jest zresztą więcej, a sporo z nich płynie ze świata rozrywki. Swoje premiery z kraju Władimira Putina wycofały też największe hollywoodzkie wytwórnie.



Cofnięcie Rosji do kulturalnego i technologicznego średniowiecza postępuje szybko, ale nikt w obecnej sytuacji nie ma zamiar współczuć jej obywatelom. I słusznie, nawet jeśli istnieją obawy, czy wycofywanie się ostatnich bastionów niezależnej informacji, to faktycznie najlepsza droga. Tamtejsza władza robi natomiast wiele, żeby ułatwić decyzję wszystkim firmom Big Tech. Wprowadziła bowiem nowe prawo mające rzekomo walczyć z fake newsami, a będące w rzeczywistości kagańcem na prawdę dotyczącą wojny na Ukrainie i bestialskich metod stosowanych tam przez rosyjskie wojska. W oficjalnym komunikacie TikTok przekazał, że to właśnie wspomniane przepisy stanowią bezpośredni powód zawieszenia w Rosji dostępu do nowych treści i streamingu na żywo tej usługi.