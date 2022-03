Czworonożni uchodźcy też potrzebują naszego ratunku. Jak mądrze pomagać zwierzakom z Ukrainy?

To jest bardzo dobry pomysł, bo zwierzęta, które już były w naszych schroniskach, po prostu znamy i wiemy jakiego domu i opiekuna potrzebują. Są wyprowadzone weterynaryjnie i socjalizacyjnie i są gotowe do adopcji. Na marginesie dodam, że choć wiele osób zgłasza się do nas po ukraińskie zwierzęta, to my ich legalnie nie możemy wydawać. Inspekcja weterynaryjna zabroniła nam tego bez przejścia kwarantanny i każdorazowej zgody. Takie są obecne procedury. Tak więc to naturalny odruch serca, ale akcję pomocy usprawni zgłaszanie się po "polskie" zwierzęta. Jest to obarczone znacznie mniejszym ryzykiem. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię psychiki i ich stan zdrowia

- mówi aktywista.