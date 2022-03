Ta pozycja to moim zdaniem jedna z obowiązkowych lektur dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Władimir Władimirowicz Putin przez lata brylował na światowych salonach. Dla lwiej części Europy był on politykiem, który poprowadzi Rosję na Zachód. Mówiono, że fajnie, że znalazł się racjonalny przywódca, z którym można robić interesy. Z czasem, nie od razu, okazywało się, że ów dynamiczny i czarujący polityk realizuje własną agendę, uwodzi, by za plecami swoich partnerów, rozgrywać własną grę.